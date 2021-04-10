جامعة أسوان ترد على صورة «طلاب التريلا»: سلوك فردى

كشف الدكتور أيمن عثمان، القائم بعمل رئيس جامعة أسوان، بشأن ما تناولته بعض مواقع التواصل من صور عودة طلاب الجامعة من خلال تريلا نقل ثقيل عقب امتحانات كليات الحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة أمس، أنه سلوك فردي للطلاب، وأن الجامعة عقدت اجتماعًا في الأيام القليلة الماضية لوضع حلول سريعة عاجلة لأزمة المواصلات التي يواجهها الطلاب، بالتنسيق من مسئولي الجهات المختصة، وتم التواصل مع أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديد، لسرعة تشغيل موقف الأقاليم بالمدينة وهو ما يساعد على إنهاء أزمة وسائل النقل لمدينة أسوان الجديدة.أضاف عثمان أنه إيمانًا بالمسئولية المجتمعية المشتركة لجميع مؤسسات المجتمع بأسوان التي نعمل من خلالها علي إيجاد حلول بديلة لحل أزمة المواصلات بمدينة أسوان الجديدة، خاصة الجامعة وطلابها، وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور بأسوان لتثبيت تواجد 86 سيارة ميكروباص تعمل على خط السير بمدينة أسوان الجديدة، وتشديد الرقابة المرورية والأمنية عليها للتأكد من التزام هذه السيارات بخطوط السير المحددة.بجانب ذلك توفير 8 سيارات للنقل الجماعي، بالتنسيق مع محافظة أسوان، بواقع 4 أتوبيسات لخط صحاري، و4 أتوبيسات لمقر الجامعة بأسوان الجديدة على مدار اليوم،وأوضح عثمان أنه سيتم فتح خطوط سير جديدة بين مختلف مواقف أسوان وبين الجامعة، وتشكيل غرفة عمليات لإدارة أزمة المواصلات من كل من رئيس مباحث المرور ومنسق الجامعة بمدينة أسوان الجديدة، ومسئول المواقف ومدير النقل الجماعي بأسوان، ومسئول السيارات بالجامعة، لمواجهة أي تكدس أو زحام للطلاب أثناء خروجهم في وقت الذروة، والمتابعة المستمرة على مدار اليوم، لافتا إلى توفير 4 أتوبيسات من الجامعة يتم توفيرها من خطوط سير أعضاء وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة، لكي تعمل في نقل الطلاب والطالبات أثناء حالة الزحام الشديد. وأوضح الدكتور أيمن عثمان أنه تم إلغاء المحاضرات والامتحانات التي تعقد يوم الجمعة لعدم توفير وسائل نقل كافية في هذا اليوم بمدينة أسوان الجديدة حرصًا على سلامة الطلاب.