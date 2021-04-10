الهند تحث البنك الدولي على مراعاة قدرة الدول الضعيفة على تحمل الديون

حثت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيترامان، البنك الدولي على إمكانية استمرار الاستجابة للأزمة الناجمة عن جائحة كورونا مع مراعاة القدرة على تحمل ديون البلدان الضعيفة.جاء ذلك، حسبما ذكرت صحيفة "هندو بيزنس لاين" الهندية اليوم السبت، خلال مشاركة وزيرة المالية الهندية في اجتماع لجنة التنمية التابع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي عبر تقنية الفيديو كونفرانس.وأشادت سيترامان بالدور الاستباقي الذي تلعبه مجموعة البنك الدولي في مساعدة الدول النامية للوصول إلى لقاحات فيروس كورونا في الوقت المناسب وبأسعار معقولة، وذلك بالتنسيق مع المنظمات الدولية الأخرى مثل منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين.وقالت الوزيرة إن جميع حكومات العالم منخرطة في توجيه الاقتصاد والشعوب للخروج بأمان من جائحة كورونا، مضيفة أن الهند اتخذت عددا من الإجراءات لاحتواء انتشار الوباء والتخفيف من تأثيره الاجتماعي والاقتصادي بما في ذلك سلسلة من حزم التحفيز الاقتصادي في العام الماضي.وأوضحت أن حزمة التحفيز الاقتصادي، بقيمة 27.1 تريليون روبية والتي تمثل أكثر من 13% من الناتج المحلي الإجمالي للهند، لا تهدف فقط إلى توفير الحماية الاجتماعية للفقراء والضعفاء ولكن أيضا لدفع الإصلاحات الاقتصادية قدما.