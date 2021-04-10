«الأعلى للإعلام»: سنفعل لائحة الجزاءات حال وجود مخالفات بدراما رمضان

أكد المجلس الأعلى للإعلام برئاسة كرم جبر، أهمية التزام الدراما الرمضانية بمعايير المجلس التي سبق وأن أعلنها مسبقًا بشأن الأعمال الدرامية، محذرًا «سنواجه المخالفات والخروقات بتفعيل لائحة الجزاءات».وأشار المجلس إلى المعايير التي سبق وأعلنها خلال مبادرة اعتز بفنك، ومن بينها الحفاظ على قيم وأخلاق ومبادئ وتقاليد المجتمع، وعدم الخوض في الأعراض أو تعميم الاتهامات.وشدد المجلس أن القنوات الفضائية مسئولة عن اختيار الأعمال الفنية الإبداعية الهادفة والتي تحمل قيمة ورسالة للمشاهد، وتتناسب وطبيعة المجتمع.كما طالب بالحرص على تقديم أعمال تحتوي على المتعة والمعرفة وتشيع البهجة وترقى بالذوق العام وتظهر مواطن الجمال في المجتمع، وعدم اللجوء إلى الألفاظ البذيئة.ولفت إلى أهمية الرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص في كل مجال في حالة تضمين المسلسل أفكارًا ونصوصًا دينية أو علمية أو تاريخية حتى لا تصبح الدراما مصدرًا لتكريس أخطاء معرفية، مؤكدًا أهمية التوقف عن تمجيد الجريمة.