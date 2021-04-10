«تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة».. محاضرة بثقافة البحر الأحمر

في ظل اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة بذوى الاحتياجات الخاصة، نظم بيت ثقافة القصير محاضرة بعنوان "تمكين ذوى الاحتياجات لإشراك الأسر فى البرامج" والتي أقيمت بمركز التأهيل المهنى بالقصير، ألقى المحاضرة غريب جاب الله.وأوضح "جاب الله" أن ذوى الاحتياجات الخاصة يتعرضون الى العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية سواء داخل أسرهم أو في المدرسة أو خارج هذين الإطارين، وذلك من جراء عدم حصولهم على بعض حقوقهم مقارنة بأقرانه العاديين، وأصبحت حقوقهم عرضة للانتهاك، فغالبا ما تؤخذ قرارات مصيرهم نيابة عنهم فلا يُسألون عن رأيهم وعن مدى موافقتهم على مصير معين او نمط حياة، لذلك يجب على الاسر الاشتراك فى جميع البرامج الموجودة بالنادى بمراكز الشباب بالألعاب المختلفة، لكى لا يشعروا بالتفرقة وأنهم عاديون مندمجين مع الأشخاص الطبيعيين.كما يستمر البيت لليوم الثانى على التوالى في استكمال ورشة فنية متنوعة لذوى الإحتياجات وعمل اشكال من الاركيت" والتى تستمر لمدة ثلاثة أيام بمركز التأهيل المهنى مع المدرب عبدالله محمد، الذي قام برسم الاشكال الفنية على الخشب لقص القطع التى تم تحديدها بالورق والكربون، وبدأ فى تحديد الاشكال الفنية والقص بمنشار الاركيت الكهربائى.وفي سياق متصل نظم قصر ثقافة حلايب محاضرة اونلاين عن "التنمر والسلوك السلبى" القاها عبدالهادى احمد، موضحا أن الإسلام حث علي احترام الغير وعدم التنمر والسخرية، وقال تعالي "ياأيها الذين امنوا لا يسخر قومُ من قومٍ عسي ان يكونوا خيرًا منهم" فالسخرية والتناحر والاستهزاء والتنابذ من اكثر الخصال التي نهي الاسلام عنها، كما اقام قصر ثقافة الشلاتين محاضرة بعنوان "التعليم" القاها ايهاب محمد، حيث عرف التعليم علي انه تنشئة الافراد وتنمية الكثير من قدراتهم وأهمها العقلية، فالعلم هو سبب التقدم والازدهار للمجتمع، ونجد أن ديننا الإسلامي اهتم بالعلم والعلماء، فاذا أردنا معرفة نسبة تقدم ونمو مجتمع، يتم حساب عدد المتعلمين فيه فقد قال نيلسون مانديلا "التعليم هو أقوى سلاح من الممكن استخدامه لتغيير العالم".أما بيت ثقافة سفاجا فقد نظم ورشه حكي للأطفال عن خاتم الانبياء محمد "ص" حيث تحدثت ايمان اسماعيل عن نشأته ببيت جده عبد المطلب، ثم انتقاله الي بيت عمه ابوطالب وعن طفولته ثم بعثته ورسالته للعالم اجمع.