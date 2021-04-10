رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 10 أبريل 2021 الموافق 28 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة».. محاضرة بثقافة البحر الأحمر

السبت 10/أبريل/2021 - 09:56 م
محاضرة بثقافة البحر
محاضرة بثقافة البحر الأحمر
ايهاب مصطفى
طباعة
في ظل اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة بذوى الاحتياجات الخاصة، نظم بيت ثقافة القصير محاضرة بعنوان "تمكين ذوى الاحتياجات لإشراك الأسر فى البرامج" والتي أقيمت بمركز التأهيل المهنى بالقصير، ألقى المحاضرة غريب جاب الله.

وأوضح "جاب الله" أن ذوى الاحتياجات الخاصة يتعرضون الى العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية سواء داخل أسرهم أو في المدرسة أو خارج هذين الإطارين، وذلك من جراء عدم حصولهم على بعض حقوقهم مقارنة بأقرانه العاديين، وأصبحت حقوقهم عرضة للانتهاك، فغالبا ما تؤخذ قرارات مصيرهم نيابة عنهم فلا يُسألون عن رأيهم وعن مدى موافقتهم على مصير معين او نمط حياة، لذلك يجب على الاسر الاشتراك فى جميع البرامج الموجودة بالنادى بمراكز الشباب بالألعاب المختلفة، لكى لا يشعروا بالتفرقة وأنهم عاديون مندمجين مع الأشخاص الطبيعيين.

كما يستمر البيت لليوم الثانى على التوالى في استكمال ورشة فنية متنوعة لذوى الإحتياجات وعمل اشكال من الاركيت" والتى تستمر لمدة ثلاثة أيام بمركز التأهيل المهنى مع المدرب عبدالله محمد، الذي قام برسم الاشكال الفنية على الخشب لقص القطع التى تم تحديدها بالورق والكربون، وبدأ فى تحديد الاشكال الفنية والقص بمنشار الاركيت الكهربائى.

وفي سياق متصل نظم قصر ثقافة حلايب محاضرة اونلاين عن "التنمر والسلوك السلبى" القاها عبدالهادى احمد، موضحا أن الإسلام حث علي احترام الغير وعدم التنمر والسخرية، وقال تعالي "ياأيها الذين امنوا لا يسخر قومُ من قومٍ عسي ان يكونوا خيرًا منهم" فالسخرية والتناحر والاستهزاء والتنابذ من اكثر الخصال التي نهي الاسلام عنها، كما اقام قصر ثقافة الشلاتين محاضرة بعنوان "التعليم" القاها ايهاب محمد، حيث عرف التعليم علي انه تنشئة الافراد وتنمية الكثير من قدراتهم وأهمها العقلية، فالعلم هو سبب التقدم والازدهار للمجتمع، ونجد أن ديننا الإسلامي اهتم بالعلم والعلماء، فاذا أردنا معرفة نسبة تقدم ونمو مجتمع، يتم حساب عدد المتعلمين فيه فقد قال نيلسون مانديلا "التعليم هو أقوى سلاح من الممكن استخدامه لتغيير العالم".

أما بيت ثقافة سفاجا فقد نظم ورشه حكي للأطفال عن خاتم الانبياء محمد "ص" حيث تحدثت ايمان اسماعيل عن نشأته ببيت جده عبد المطلب، ثم انتقاله الي بيت عمه ابوطالب وعن طفولته ثم بعثته ورسالته للعالم اجمع.

موضوعات متعلقة

انخفاض فى درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

لا إخطار رسميًا.. تفاصيل موعد عودة الطيران بين مصر والسعودية

حقيقة نقل قناة مكسبي مباراة الأهلي اليوم 9-4-2021.. تردد قناة مكسبي سبورت


الصور

image description

تكريم الطلاب المتفوقين أبناء مركز الابداع العلمي بدمياط

image description

سكرتير مساعد دمياط يقوم بجولة تفقدية لكورنيش السرو (صور)

image description

احتفالات المصريين بقدوم شهر رمضان في الخيامية (صور)

image description

مياه أسيوط: استمرار عمليات الإحلال والتجديد بالمحافظة

image description

محافظ أسيوط يرسل برقيات تهنئة للرئيس السيسي ورئيس الوزراء بمناسبة رمضان

الأكثر قراءة

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس

مصر ترفض عرضا إثيوبيا لمشاركة بيانات ملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق ملزم

إجازة شم النسيم.. الموعد وطرق الاحتفال فى رمضان 2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

تردد القنوات الدينية في شهر رمضان ٢٠٢١

أوغندا تفقد 58 طبيبا وممرضا فى عام بسبب كورونا

آلاف يحتجون في بلجراد مطالبين الحكومة بوقف التلوث

إجازة شم النسيم.. الموعد وطرق الاحتفال فى رمضان 2021

أيام زمان

«القاهرة - كابول».. الحياة السرية لقادة التطرف في الكهوف والجبال

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

يحلم بتجسيد الملك فاروق ومحمد علي.. اعترافات يحيى الفخراني

«أبو الأنوار».. كواليس خلافات جيهان السادات مع أم كلثوم

مقالات الرأي
ماجد حبته
دمية الإخوان.. ورئيسان تونسيان
د.أحمد الخميسى
يا ملطشة القلوب
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
صفاء النجار
ربيع السرد فى جزيرة الورد
المزيد

الثقافة

قصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط يحتفل بيوم اليتيم

قصور الثقافة تحتفى بيوم اليتيم بالوادى الجديد

في ذكرى رحيله.. نساء في حياة جبران خليل جبران

«تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة».. محاضرة بثقافة البحر الأحمر