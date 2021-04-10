«الرفاعية» تُحيي ذكرى رحيل نائب الطريقة بطوخ (صور)

أحيت الطريقة الرفاعية، اليوم السبت، الذكرى السنوية لوفاة الشيخ السيد وردة الرفاعي نائب الطريقة الرفاعية بمدينة طوخ.شارك في إحياء الذكرى عدد من مريدي وأتباع الطريقة الرفاعية، وذلك بحضور الشيخ طارق الرفاعي شيخ الطريقة الرفاعية والدكتور أحمد الأزهري المستشار العلمي للطريقة الرفاعية، والشيخ أحمد مسلم وكيل الطرق الصوفية عن روض الفرج، والشيخ أيمن الأبيض وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية عن مركز طوخ وجمع غفير من أبناء الطرق الصوفية عامة والطريقة الرفاعية خاصة.وأكد الشيخ طارق الرفاعي خلال إحياء الاحتفالية على الدور الهام الذي قام به الشيخ الراحل قبل رحيله، حيث خدم الطريقة الرفاعية خدمة جليلة وكان مثالا يحتذى به في النهوض بالطريق الصوفي.وتابع "الرفاعي" أن هذه الذكرى تقام بشكل سنوي ويحضرها جميع أبناء وأتباع الطريقة الرفاعية في مركز طوخ ومحافظة القليوبية، حيث أن لهذه الاحتفالية رمزية خاصة عند المريدين.