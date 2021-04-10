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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السيطرة على حريق عقار بجوار الطريق الدائري (صور)

السبت 10/أبريل/2021 - 09:39 م
حريق عقار بجوار الطريق
حريق عقار بجوار الطريق الدائري
هدير مصطفي
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نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى السيطرة على حريق ضخم التهم عقارًا سكنيًا بجوار الطريق الدائرى.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا من شرطة النجدة مفاده نشوب حريق بعقار سكنى بجوار الطريق الدائرى، وعلى الفور انتقلت قوات الدفاع المدنى مصحوبة بـ7 سيارات إطفاء، وتمت محاصرة النيران وإخمادها، وتبين أن الحريق التهم عدد من الشقق السكنية بالعقار، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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