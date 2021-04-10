السيطرة على حريق عقار بجوار الطريق الدائري (صور)

السيطرة على حريق عقار بجوار الطريق الدائري (صور)
السبت 10/أبريل/2021 - 09:39 م
هدير مصطفيطباعة
نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى السيطرة على حريق ضخم التهم عقارًا سكنيًا بجوار الطريق الدائرى.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا من شرطة النجدة مفاده نشوب حريق بعقار سكنى بجوار الطريق الدائرى، وعلى الفور انتقلت قوات الدفاع المدنى مصحوبة بـ7 سيارات إطفاء، وتمت محاصرة النيران وإخمادها، وتبين أن الحريق التهم عدد من الشقق السكنية بالعقار، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا من شرطة النجدة مفاده نشوب حريق بعقار سكنى بجوار الطريق الدائرى، وعلى الفور انتقلت قوات الدفاع المدنى مصحوبة بـ7 سيارات إطفاء، وتمت محاصرة النيران وإخمادها، وتبين أن الحريق التهم عدد من الشقق السكنية بالعقار، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.