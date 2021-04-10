تأجيل محاكمة متهمين بقتل مواطن في دار السلام إلى 13 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة متهمين بقتل مواطن في دار السلام بسبب خلافات مالية لجلسة 13 يونيو لحضور المحامي والشهود.صدر القرار برئاسة المستشار أبوبكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفي معوض وهشام الدرندلي ومحمد عمارة، وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.كشف أمر الإحالة عن قيام المتهمين هيثم. م، عامل، ومحمد. س، طالب، بقتل المجني عليه محمد. ب، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد إثر خلاف مسبق ما بينه وبين الأول، انتهي بالاتفاق علي الشجار، واستعان كلاهما بفريقه، وما أن أبصراه حتى حاول المجني عليه الفرار إلا أنهما أصرَّا علي اللحاق به، وما أن تمكنوا من إسقاطه أرضًا حتي أشار للثاني لتنفيذ ما تلاقت وتوافقت إرادتهما عليه من نية خبيثة بإزهاق روح خصمهما في الشجار فكال الثاني ضربة واحدة استقرت في مؤخرة رأسه، فأحدثت به الإصابات التي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله.