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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تكليف أطباء العلاج الطبيعي للعمل ضمن خطة علاج كورونا

السبت 10/أبريل/2021 - 09:33 م
الدكتور راجي تاوضروس،
الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة
قنا: إسلام البكري
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وجّه الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، بتكليف أطباء العلاج الطبيعي بالمحافظة للعمل ضمن خطة علاج فيروس كورونا، وتقديم الرعاية اللازمة للمرضى بمستشفيات الفرز والعزل، وذلك بما يسهم في شفاء المرضى وتجنب أي مضاعفات صحية تعوق تحسن حالتهم الصحية، مؤكدًا أن الفرق الطبية بالمستشفيات تبذل قصارى جهدها لتخفيف العناء عن المصابين.

وقال الدكتور أحمد الديب، مدير إدارة العلاج الطبيعي بالمديرية، إن أطباء العلاج الطبيعي بالمستشفيات سيكون لهم دور مهم في علاج حالات كورونا من حيث عمل متابعة لنظام التغذية العلاجية الخاصة بمرض كورونا، وتقديم الدعم النفسي للمرضى داخل العناية المركزة بمستشفيات الفرز والعزل وعمل تمرينات علاجية لتقوية عضلات الجهاز التنفسي وتفادي حدوث ضعف بعضلات الجسم.

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