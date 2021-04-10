إيقاف أعمال 4 عقارات تعمل دون ترخيص بمطروح

أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح إيقاف أعمال 4 عقارات تعمل بدون ترخيص بشارع شكري القوتلي ومناطق علم الروم والكيلو 5 من خلال الحملات المكبرة من إدارة تحسين البيئة وشرطة المرافق لضبط البناء العشوائي.أكد رئيس مدينة مرسى مطروح أنه تم التحفظ علي معدات وأدوات البناء للعقارات المخالفة، إضافة إلى التحفظ على ونش وعدد 2 سيارة نقل ثقيل للعمل في حفر أساسات أحد العقارات المخالفة بشارع القوتلي.وشدد رئيس المدينة علي استمرار الحملات اليومية علي مدار الساعة لفرض الانضباط، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال البناء العشوائي المخالف والقضاء والتصدي لظاهرة البناء بدون ترخيص بنطاق المدينة والمركز.ناشد رئيس مدينة مرسى مطروح المواطنين بالالتزام وعدم البناء العشوائي المخالف للحفاظ على الشكل السياحي للمدينة والبناء طبقا للوائح والقوانين.