الباز: تصريحات الرئيس التونسي تؤكد أننا على الطريق الصحيح

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن زيارة قيس سعيد الرئيس التونسي إلى مصر تاريخية، وتحمل دلائل كبيرة، مشيرا إلى أن تصريحات "قيس" ودعمه للموقف المصري يؤكد أنا نسير على الطريق الصحيح.





وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن المصريين نجحوا في إقصاء الإخوان في 30 يونيو وينقذوا البلد من خطرهم، لافتا إلى أن قيس سعيد يواجه تيار الإخوان في بلده، وجاء إلى مصر ليأخذ من روحها لمواجهة طيور الظلام في بلده.





ووجه الباز، الشكر للرئيس التونسي قيس سعيد على دعمه للدولة المصرية في أزمة سد النهضة، متابعا: "شكرا لما قاله في حق مصر، وتصريحاته سيكون لها أثر جيد".





أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد، عن رفض بلده المساس بالأمن المائي لمصر، وذلك على خلفية زيادة التوترات بشأن ملف سد النهضة.



