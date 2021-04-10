عمرو دياب يُحيي حفلاً فنيًا بالسفارة الفرنسية في القاهرة (صور)

أحيا النجم الكبير عمرو دياب، حفلا فنيا في السفارة الفرنسية بحضور السفير الفرنسي ونخبة كبيرة من النجوم والشخصيات العامة والدبلوماسية.وقدم الهضبة مجموعة من أروع أغانيه وتحديدا أغاني ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل كبير من الحضور الذين استمتعوا بأداء عمرو دياب.وحرص الهضبة على تحية الحضور، موجها الشكر للسفير الفرنسي بالقاهرة.وعقب الحفل حرصت البعثة الدبلوماسية، وعلى رأسها السفير الفرنسي على التقاط الصور التذكارية مع عمرو دياب احتفالا بهذه المناسبة.