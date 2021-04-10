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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ البحيرة يفتتح معرض أهلًا رمضان للسلع الغذائية (صور)

السبت 10/أبريل/2021 - 09:28 م
محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
البحيرة معوض هويدى
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افتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، معرض أهلًا رمضان للسلع الغذائية الغذائية والرمضانية المقام أمام كلية اللغة العربية بمركز ومدينة إيتاي البارود، الذي نظمته الغرفة التجارية، بالتعاون مع مديرية التموين والطب البيطري والوحدة المحلية.

ضم المعرض 15 من كبرى الشركات والسلاسل التجارية من أجل توفير وعرض كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع الأساسية والرمضانية واللحوم أمام المواطنين بالأسعار التنافسية التى تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل من 20- 25٪، ومن المقرر أن يستمر المعرض على مدار شهر رمضان.

وتفقد محافظ البحيرة أجنحة المعرض الذى تضمن مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والرمضانية والمنظفات، بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك.

أشاد محافظ البحيرة بمستوى وجودة المعروضات للتخفيف عن المواطنين مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا، سواء للعارضين أو جمهور المستهلكين من خلال تكثيف أعمال التعقيم والتطهير بصفة مستمرة مع تنظيم دخول المواطنين للمعرض حتى لا يحدث تزاحم والحفاظ على التباعد الاجتماعي بينهم.

كما تفقد السيارات المجهزة والتابعة لخير بلدنا بمنتجات غذائية ولحوم ودواجن وأسماك مجمدة وأسعار اقتصادية التى ستجوب المدن والمراكز خلال الفترة القادمة وطوال الشهر الكريم للوصول إلى المواطنين.

أشار المحافظ إلى أن المعرض يعد ثالث معرض يتم افتتاحة خلال أسبوع بعد افتتاح معرضى دمنهور وكفر الدوار ضمن الجهود التى تقوم بها المحافظة لتوفير السلع الغذائية بأسعار اقتصادية والقضاء على جشع بعض المحتكرين ومنع غلاء أسعار والتوسع فى فتح المنافذ بجميع المراكز والمدن، مؤكدًا على توافر السلع الغذائية بأكثر من 3 آلاف منفذ منتشرة بجميع المراكز والمدن للتيسير عن المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

كما وجه آمنة باستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها.

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