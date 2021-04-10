تفاصيل زيارة وفد «الإنتاج الحربي» لمصانع النحاس المصرية

قال مصدر بشركة مصانع النحاس المصرية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية أن وفد أمن شركات الإنتاج الحربي سيزور غدًا الأحد مصانع النحاس المصرية.وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه أن سبب زيارة وفد شركات الإنتاج الحربي لمقر مصانع النحاس المصرية هو الاتفاق علي تعاون بين شركات الإنتاج الحربي والنحاس المصرية.وأشار المصدر إلي أن التعاون سيشمل توريد مصانع النحاس المصرية مستلزمات الإنتاج اللازمة لبعض صناعات شركات الإنتاج الحربي.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.