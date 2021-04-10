حبس المتهمين بقتل عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات في قنا

قررت النيابة العامة بقنا، السبت، حبس المتهمين بقتل عامل بـ4 طلقات نارية بسبب خلافات عائلية بمركز فرشوط شمالي محافظة قنا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع محمود سمير الشيخ، 36 عامًا بعد إصابته بأربع طلقات في تجدد خلافات عائلية بين عائلتي الشيخ والرفاعية بفرشوط.وكشفت التحريات برئاسة العقيد دكتور قرشي عبدالمنعم، رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم أحمد عبدالحق، وكيل فرع البحث الجنائي، عن أن المتهمين في الواقعة، عمر.م.ا، 30 عامًا، عامل، ورجب.ا.ا، 39 عامًا، عامل، أطلقا النيران صوب المجني عليه بسبب تجدد خلافات بين العائلتين بسبب الجيرة ولهو الأطفال.وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.