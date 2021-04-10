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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الأمن العام يحرر طفلًا اختطفه شخصان انتقامًا من جده بمطروح

السبت 10/أبريل/2021 - 08:53 م
الأمن
الأمن
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خطة شيطانية رسمها عاطل، للانتقام من أحد الأشخاص، واستعان بصديق له، لمساعدته على خطف طفل، بسبب وجود خلافات مالية بينهما، واستطاع قطاع الأمن العام، من تحديد مكان المتهمين، وتمكنت مأمورية أمنية من إلقاء القبض عليهما وتحرير الطفل، وإعادته لأسرته سالمًا.

تلقى قسم شرطة النجيلة، بلاغًا من مبيض محارة 32 سنة، مقيم دائرة القسم، باختطاف نجل شقيقه طالب 8 سنوات، ومقيم بذات الناحية، عقب خروجه من المدرسة، واتهامه لعاطل 28 سنة «له معلومات جنائية»، مقيم بدائرة مركز دشنا بقنا، لوجود خلافات مالية بين المشكو في حقه، وشقيق جد الطفل.

أسفرت جهود فريق البحث، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشي القطاع، وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن مطروح، عن أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم المذكور ومالك مكتب توريدات، مقيم بدائرة مركز دشنا بقنا.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما، وبرفقتهما الطفل المختطف، حال تواجدهم بشقة مُستأجرة بدائرة قسم مطروح، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، باستخدام سيارة مُستأجرة أرشدا عنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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