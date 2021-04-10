رئيس «إيجيكو»: أنهينا تنفيذ محطتي معالجة مياه في قرى قنا

قال المهندس أحمد أبو شبانة رئيس شركة النصر للمباني والانشاءات ايجيكو احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير أن شركته انتهت من تنفيذ مشروع محطة المعالجة الثنائية لقرية الحلفاية بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا.وأضاف أبو شبانة في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إنه تم الانتهاء أيضا من مشروع محطة المعالجة الثلاثية لقرية المراشدة بمركز الوقف.وكانت كلا من المهندسة ميرفت حسين رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات وجه قبلي والمهندس عبده صالح رئيس جهاز مشروعات قنا قد زار المشروعات من أجل تفقد عمليات الاستعداد لتجارب التشغيل للمحطات لافتتاح في أقرب وقت.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.