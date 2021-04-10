رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 10 أبريل 2021 الموافق 28 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رئيس «إيجيكو»: أنهينا تنفيذ محطتي معالجة مياه في قرى قنا

السبت 10/أبريل/2021 - 08:35 م
المهندس أحمد أبو
المهندس أحمد أبو شبانة
أسامة الشندويلي
طباعة
قال المهندس أحمد أبو شبانة رئيس شركة النصر للمباني والانشاءات ايجيكو احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير أن شركته انتهت من تنفيذ مشروع محطة المعالجة الثنائية لقرية الحلفاية بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا.

وأضاف أبو شبانة في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إنه تم الانتهاء أيضا من مشروع محطة المعالجة الثلاثية لقرية المراشدة بمركز الوقف.

وكانت كلا من المهندسة ميرفت حسين رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات وجه قبلي والمهندس عبده صالح رئيس جهاز مشروعات قنا قد زار المشروعات من أجل تفقد عمليات الاستعداد لتجارب التشغيل للمحطات لافتتاح في أقرب وقت.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.

موضوعات متعلقة

انخفاض فى درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

مصرع طفلة وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم قطار بعربة كارو بالمنيا

الباز: نحن دعاة سلام ولا نجور على حق أحد ولكن الحرب واردة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده


الصور

image description

تكريم الطلاب المتفوقين أبناء مركز الابداع العلمي بدمياط

image description

سكرتير مساعد دمياط يقوم بجولة تفقدية لكورنيش السرو (صور)

image description

احتفالات المصريين بقدوم شهر رمضان في الخيامية (صور)

image description

مياه أسيوط: استمرار عمليات الإحلال والتجديد بالمحافظة

image description

محافظ أسيوط يرسل برقيات تهنئة للرئيس السيسي ورئيس الوزراء بمناسبة رمضان

الأكثر قراءة

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

الباز: نحن دعاة سلام ولا نجور على حق أحد ولكن الحرب واردة

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس

مصر ترفض مقترحاً إثيوبياً بمشاركة بيانات سد «النهضة» دون اتفاق ملزم

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

تردد القنوات الدينية في شهر رمضان ٢٠٢١

أوغندا تفقد 58 طبيبا وممرضا فى عام بسبب كورونا

آلاف يحتجون في بلجراد مطالبين الحكومة بوقف التلوث

إجازة شم النسيم.. الموعد وطرق الاحتفال فى رمضان 2021

أيام زمان

«القاهرة - كابول».. الحياة السرية لقادة التطرف في الكهوف والجبال

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

يحلم بتجسيد الملك فاروق ومحمد علي.. اعترافات يحيى الفخراني

«أبو الأنوار».. كواليس خلافات جيهان السادات مع أم كلثوم

مقالات الرأي
ماجد حبته
دمية الإخوان.. ورئيسان تونسيان
د.أحمد الخميسى
يا ملطشة القلوب
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
صفاء النجار
ربيع السرد فى جزيرة الورد
المزيد

الثقافة

«العمارة وطبيخ الصعايدة».. إصداران جديدان للدراسات الشعبية بقصور الثقافة

قصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط يحتفل بيوم اليتيم

قصور الثقافة تحتفى بيوم اليتيم بالوادى الجديد

في ذكرى رحيله.. نساء في حياة جبران خليل جبران