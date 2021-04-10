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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تعاني من مرض نفسي.. النيابة تحقق في قتل سيدة لطفلتها خنقا بأوسيم

السبت 10/أبريل/2021 - 09:41 م
جثة
جثة
ندى حمدي
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تجري نيابة أوسيم التحقيق مع سيدة متهمة بخنق طفلتها ٣ سنوات، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستماع لأقوال الزوج للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وعرض السيدة على الطب الشرعي لبيان مدى صحة قواها العقلية.

كشفت التحقيقات أن والدة الطفلة تعاني من مرض نفسي منذ فترة، مما دفعها لخنق نجلتها.

واعترفت الأم أنه مساء الواقعة، الطفلة كانت برفقتها تلهو في صالة الشقة وفجأة قامت بخنقها، وعقب ذلك أخذت الطفلة ووضعتها على السرير، وجاء الزوج من عمله اعتقد أن الطفلة نائمة، وفي صباح اليوم التالي أبلغت زوجها أنها خنقت الطفلة، وعلى الفور أبلغ الشرطة.

وأضافت التحقيقات زوج السيدة لم ينتبه إلى حديثها في بادئ الأمر، حيث كان يعتقد مرورها بأزمة نفسية، لكن حالتها كانت تزداد سوءًا يومًا تلو الآخر، وكانت تتعدى على أطفالها الأربعة (3 أولاد وبنت)، بالضرب بدون أسباب واضحة.

لجأ الزوج إلى المشايخ لعلاج زوجته، لظنه أنها تعاني من ( مس أو سحر)، ولكن دون فائدة، فكانت السيدة تعيش حالة تنتابها ويجن جنونها ولا تعرف ما تفعله ولا تدرك تصرفاتها.

توجه زوج السيدة مساء أمس الجمعة، ورفقته أطفاله الثلاثة أعمارهم (14، 11، 8)، إلى أرضه لزراعتها، تاركًا زوجته وطفلته "ريتاج" البالغة من العمر 3 سنوات في المنزل، تركت الأم طفلتها تلهو في صالة الشقة، وتوجهت لترتيب وتنظيم شقتها، وإحضار وجبة طعام قبل عودة زوجها وأطفالها، وأثناء ذلك، طاردتها الأوهام في الشقة، وعلى إثر ذلك أحضرت "إيشارب"، وخنقت طفلتها ولم تتركها إلا وهي جثة هامدة.

تلقى قسم شرطة أوسيم بلاغا بقيام سيدة بخنق طفلتها داخل شقتها فى أوسيم، وتوصلت التحريات إلى أن المتهمة كانت تعاني من أزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، ما دفعها إلى خنق طفلتها، وتمكنت القوات من القبض عليها، وتولت النيابة التحقيق.

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