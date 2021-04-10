إصابة شخصين صدمتهما سيارة في بني سويف

أصيب شخصان، السبت، بعد أن صدمتهما سيارة أمام عزبة الوالدة بطريق القاهرة- أسيوط الزراعى بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى.وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم حامد عبدالصمد الديب 45 سنة، مصابًا باشتباه نزيف داخلي بالمخ، وشروق إيهاب عوض 11 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج.تم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم، وإجراء كل الإسعافات الأولية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة سير التحقيق.