حسين دعسة يستعرض دومينو الشائعات في أكاديمية الشروق

تحت عنوان "دومينو الشائعات.. سنة من الأكاذيب وجائحة كورونا"، نظمت شعبة الشائعات والأخبار الكاذبة لمنتدى الأصالة والتجديد بأكاديمية الشروق، السبت، محاضرة ضمن السيمنار العلمي الثالث عبر برنامج زووم، قدمها الخبير الإعلامي، الزميل حسين دعسة مدير تحرير جريدة الرأي الأردنية.ويأتي السيمنار برعاية الدكتور محمد سعد عميد المعهد العالي للإعلام بالشروق في القاهرة ومؤسس المنتدى، وبمشاركة الخبير الإعلامي الزميل حسين دعسة كمحاضر رئيس متحدثًا عن "دومينو الشائعات: سنة من الأكاذيب وجائحة كورونا".وأشار الدكتور محمد سعد إلى أن هناك حراكا علميا كبيرا داخل المنتدى حيث تناقش الشعب المختلفة عددا كبيرا من الموضوعات المهمة المرتبطة بما نواجه على أرض الواقع، ويأتي موضوع الشعبة حول دومينو الشائعات في الوقت المناسب لمواجهة جائحة المعلومات التي ظهرت خلال أزمة كورونا.وقال دعسة إن تفشي فيروس كورونا، أخضع الإنسانية إلى عدوّ أكبر من مجرد فيروس، بل تداعيات أخطر في هيكلية الحياة السياسية والاجتماعية وصعوبة الحياة عند قطاع مهم هو الإعلام ووسائله التي خضعت -بشكل تلقائي- لمحور دومينو ينهار بالتدريج، فالكل يتابع آليات عمل اعلامية، تغوص في خصوصية الدول والناس وتعري الأنظمة الصحية والاقتصادية والتربوية، وبالتالي الإعلامية.وأضاف في كلمته خلال المحاضرة إنه ".. وفي دومينو الإشاعات، تاهت مقدرات الإحصاء، وبات مريض الكورونا، خبرا إعلاميا، ما أن يبدأ حتى ينهار إلى سلسلة من الأخبار أو الأعمال الإعلامية التي تتابع مصطلحات سادت عالميا تصف الأوضاع في العالم، هي مصطلحات أفرزتها، آليات بناء الإشاعة ومختبراتها".وتطرق إلى كيفية تعامل المؤسسة الإعلامية وأصحاب القرار الإعلامي، من رقعة الدومينو، بدون انهيارات جديدة، نحو بروتوكول تجربة عربية نحو التنمية الإعلامية الرقمية المستدامة.وتضمن السمينار مداخلات متخصصة من د. رضا فولي، ود. محمد وليد بركات، تناقش في ذات الموضوع من حيث الأفكار والمحتوى، وأثر الإشاعة في مجتمع الجائحة.ونبه دعسة إلى أن: هناك لعبة تجري، ورقة وقلم، معركة أحجار منقطة سرعان ما تتهاوى.الدومينو، وفيها محاولة لتأسيس نظرية في إدارة الشائعات، فمن يربح، يحمي سر الدومينو، يتحرك، ليضع مع كل بداية حجارة أخرى وضيفتها تعزيز الأفكار المضللة والكاذبة، إلى أن يأتي وقت انهيار تلك الحجارة الساحرة.كما لفت دعسة إلى ما الذي يحدث نتيجة دومينو الإشاعة في المجتمع فقال: يعيش عالمنا تداعيات خطيرة تعصف بمنجزات البشرية، وهي في بداية العقد الثالث من المئوية الأولى في الألفية الثالثة.كان للإعلان والإعلام عن جائحة فيروس كورونا كوفيد19، بمثابة أصعب التحديات لقطاعات الحياة والأعمال والإعلام والتربية والصحة والأمن كافة.ولفت دعسة، في المحاضرة التي خصصها منتدى الأصالة والتجديد في سمينار علمي: من موقعي الفكري، الناظر في عام من زمن هذا العالم، واجتهد بعنوان، ليس بقصد الإثارة، أنها فعلا: (سنة من الأكاذيب.). واجترحت مع الأستاذة الدكتورة إيمي ألبرت، نقطة تحول للنظر في التنبيهات والإشارات التي شكلت عمارة هشة بعنوان (دومينو الإشاعات وجائحة كورونا).