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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

قبل الحكم عليه غدا.. تعرف على الاتهامات التي يحاكم بها أحمد بسام زكي

السبت 10/أبريل/2021 - 08:21 م
أحمد بسام زكي
أحمد بسام زكي
عادل عبد العال
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تصدر الدائرة 8 المنعقدة بالتجمع الخامس غدا الأحد الحكم على أحمد بسام زكي المتهم بهتك عرض 3 فتيات لم يبلغن 18 عامًا وتهديدهنّ كتابةً بإفشاء أمور خادشة بالشّرف، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهنّ، وتعمده مضايقتهنّ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وأيضًا، التحرش بعدد من الفتيات.

حصلت "الدستور" على أوراق أمر إحالة احمد بسام زكي شحاته،21 سنة، طالب في القضية رقم 7864 لسسنة 2020 جنايات المقطم الي محكمة الجنايات

أسندت النيابة العامة،نيابة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار احمد حمزة المحامي العام الاول بنيابة استئناف القاهرة الي المتهم احمد بسام زكي، طالب، أنه في غضون الفترة بين عامي 2016 حتي 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة هتك عرض المجني عليها م. ع والتي لم تبلغ ثمانية عشرة سنة ميلادية وكان ذلك بغير قوة او تهديد داخل سيارته.

وأسندت النيابة تهمة قيام المتهم بهتك عرض المجني عليها أ. م والتي لم تبلغ ثمانية عشرة سنة ميلادية ووكان ذلك بغير قوة او تهديد متخذا من سطح العقار سكنها مكانا لتقبيلها وملامسة مواطن عفتها.

كما اسندت النيابة العامة تهمة قيام المتهم بهتك عرض الطفلة ج.أ وذلك كان ذلك بغير قوة او تهديد داخل مسكنه بأن لامس مواطن عفتها.

أيضا أسندت النيابة العامة تهمة قيام المتهم بتهديد الطفلة المجني عليها م. ع كتابة بإفشاء امور خادشة بشرفها وكان التهديد مصحوبا بطلب بأن أرسل إليها رسالة نصية عبر حسابها الالكتروني " انستجرام " مهددا اياها بفضح امرهها لدي ذويها.

و ايضا اسندت النيابة العامة تهمة قيام المتهم بتهديد المجني عليها الطفلة أ. م كتابة بإفشاء امور خادشة بشرفها وكان التهديد مصحوبا بطلب بان ارسل اليها رسالة نصية عبر تطبيق "واتس آب " مهددا اياها بفضح امرها لدي ذويها ونشر صورتها والتي التقطها خلسة دون رضاها وذلك ان لم تعاود علاقتها معه.

وكما أسندت النيابة العامة تهمة قيام المتهم بتهديد المجني عليها ج. أ وذلك كتابة بإفشاء أمور خادشة بشرفها وكان التهديد مصحوبا بطلب بأن أرسل اليها رسالة نصية عبر تطبيق "واتس آب" مهددا اياها بفضح امر علاقتهما لدي ذويها ان لم تساعده علي التعرف علي صديقاتها

وأشار أمر الإحالة قيام المتهم بتهديد المجني عليها ن.م كتابة بإفشاء أمور خادشة بشرفها وكان التهديد مصحوبا بطلب بان أرسل إليها رسالة نصية عبر تطبيق "واتس آب" مهددا إياها باخبار ذويها بسوء سلوكها وتعاطيها المواد المخدرة والكحوليات.

كما أشار أمر الإحالة الي تعمد المتهم مضايقة المجني عليها الطفلة م. ع بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أرسل رسائل لها علي حسابها الإلكتروني على تطبيق "إنستجرام" تتضمن عبارات وتعليقات تهديدية.

أيضا أشار أمر الإحالة الي تعمد المتهم مضايقة المجني عليها ج. أ وذلك بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أرسل رسائل لها علي حسابها الإلكتروني على تطبيق "إنستجرام" تتضمن عبارات وتعليقات تهديدية. وكذلك بأن هاتفتها بمكالمات صوتية تتضمن تهديدا لها.

أردف أمر الإحالة قيام المتهم بالتحرش بالطفلة م. ع بأن تعرض لها بالإشارة والقول عن طريق وسائل الاتصالات اللاسلكية تطببيق واتس آب، انستجرام بقصد حصوله علي منفعة ذات طبيعة جنسية بأن أرسل لها رسالة صوتية وأخرى نصية تضمنتا ألفاظا وتعليقات جنسية مخلة بقصد حملها علي معاودة علاقتها الجنسية معه.

وأردف أمر الإحالة قيام المتهم بالتحرش بالطفلة ج.أ وذلك بأن تعرض لها بالإشارة عن طريق احدي وسائل الاتصالات اللاسلكية بقصد حصوله علي منفعة بأن أعرب لها خلال محادثات صوتية باعتزامه نشر صور شخصية خاصة بها عبر تطبيق واتس آب بانها اذا لم تساعده في التعرف علي صديقاتها.

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