رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 10 أبريل 2021 الموافق 28 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الجمعية المصرية اللبنانية»: ندعم كل إجراءات الإصلاح الاقتصادى

السبت 10/أبريل/2021 - 08:55 م
المهندس فؤاد حدرج
المهندس فؤاد حدرج
أسماء إبراهيم
طباعة
ثمن المهندس فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بدور الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إدارة الأزمات، وخطة الدولة التنموية في جميع القطاعات.

وأضاف حدرج لــ"الدستور"، أن الجمعية تدعم كل الإجراءات وخطوات الإصلاح الاقتصادي التي تطبقها الدولة المصرية، مؤكدًا أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي حققت نتائج عظيمة، وكانت سببًا في تخطي مصر التداعيات الاقتصادية الناتجة عن كورونا دون خسائر مثل باقي البلدان.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، على ضرورة الحفاظ علي مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ليصل لكل مواطن، مضيفًا أن الحكومة أطلقت عدة مبادرات مهمة تخص جميع القطاعات خلال الفترة الماضية.

موضوعات متعلقة

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس

السيسي خلال مؤتمر مع نظيره التونسي: تناولنا تطورات الأزمة الليبية

غرق روجينا أثناء تصوير «بنت السلطان» (فيديو)

انخفاض فى درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة


الصور

image description

سكرتير مساعد دمياط يقوم بجولة تفقدية لكورنيش السرو (صور)

image description

مياه أسيوط: استمرار عمليات الإحلال والتجديد بالمحافظة

image description

محافظ أسيوط يرسل برقيات تهنئة للرئيس السيسي ورئيس الوزراء بمناسبة رمضان

image description

محافظ أسيوط: زراعة 233 ألف فدان قمح وتجهيز 28 شونة لاستلام الأقماح

image description

جامعة أسيوط تقيم احتفالية «لأجلك يا أمى» لتكريم الأمهات

الأكثر قراءة

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس

مصر ترفض عرضا إثيوبيا لمشاركة بيانات ملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق ملزم

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

أوغندا تفقد 58 طبيبا وممرضا فى عام بسبب كورونا

آلاف يحتجون في بلجراد مطالبين الحكومة بوقف التلوث

إجازة شم النسيم.. الموعد وطرق الاحتفال فى رمضان 2021

معايدات رمضان 2021.. أفضل رسائل تهنئة بمناسبة الشهر الكريم

أيام زمان

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

يحلم بتجسيد الملك فاروق ومحمد علي.. اعترافات يحيى الفخراني

«أبو الأنوار».. كواليس خلافات جيهان السادات مع أم كلثوم

اعترافات «ذو الفقار» عن غيرة مريم فخر الدين من هند رستم

مقالات الرأي
ماجد حبته
دمية الإخوان.. ورئيسان تونسيان
د.أحمد الخميسى
يا ملطشة القلوب
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
صفاء النجار
ربيع السرد فى جزيرة الورد
المزيد

الثقافة

حسين دعسة يستعرض دومينو الشائعات في أكاديمية الشروق

اتحاد الناشرين يُصدر بيانًا بشأن دور النشر التي لم تجدد السجل التجاري

الجروب الأدبي التنويري ينشر الثقافة والفن دون تطرف

مصطفى رحمة يدعو لإيداع عبدالله رشدي مستشفى الأمراض العقلية