«الجمعية المصرية اللبنانية»: ندعم كل إجراءات الإصلاح الاقتصادى

ثمن المهندس فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بدور الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إدارة الأزمات، وخطة الدولة التنموية في جميع القطاعات.وأضاف حدرج لــ"الدستور"، أن الجمعية تدعم كل الإجراءات وخطوات الإصلاح الاقتصادي التي تطبقها الدولة المصرية، مؤكدًا أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي حققت نتائج عظيمة، وكانت سببًا في تخطي مصر التداعيات الاقتصادية الناتجة عن كورونا دون خسائر مثل باقي البلدان.وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، على ضرورة الحفاظ علي مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ليصل لكل مواطن، مضيفًا أن الحكومة أطلقت عدة مبادرات مهمة تخص جميع القطاعات خلال الفترة الماضية.