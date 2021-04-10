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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غدا محاكمة المتهمين في خلية «أحرار الشام»

السبت 10/أبريل/2021 - 08:20 م
محاكمة
محاكمة
عادل عبد العال
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تستكمل الدائرة الثالثة ارهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طواريء، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل رئيس محكمة الجنايات، غدا الأحد جلسات محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 142 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طواريء العجوزة، المقيدة برقم 386 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طواري والمعروفة إعلاميا بـ "خلية أحرار الشام".

تبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم هشام احمد عبد الرحمن، عامل، " مكنى أبو آسيا المصري "، عبد الرحمن عبد العليم سعيد، محاسب، محمد عبد الفتاح احمد، مالك حانوت، " مكنى أبو حذيفة "، سيف سلامة محمد، عامل، احمد ربيع رشاد، طالب، رمضان السيد شعبان، كهربائي، رمضان السيد صالح، طالب، فاطمة السيد السيد، ربة منزل.

في غضون الفترة من 2016 وحتي 17 6 2017 داخل جمهورية مصر العربية وخارجها وحال كون المتهم الخامس طفلا لم يبلغ الثامنة عشر ميلاديا وقت ارتكاب الجريمة تولي المتهم الاول قيادة في جماعية إرهابية الغرض منها الدعوة الي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن تولي تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة " أحرار الشام " التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي افراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال اموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم واستهداف المنشآت العامة، وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية

اضاف امر الاحالة قيام المتهم الاول بالترويج بطريق غير مباشر لارتكاب جريمة إرهابية بالقول، بأن روج لافكار ومعتقدات جماعة " أحرار الشام " الإرهابية الداعية لاستخدام العنف لدعوة مخالطيه لارتكاب جريمة الانضمام اليها، فانضم اليها المتهمون من الثاني حتي الأخيرة

اشار امر الاحالة الي ان المتهمين من الثاني حتي الاخيرة انضموا لجماعة ارهابية بأن انضموا للجماعة السابق ذكرها

كما اشار امر الاحالة ان المتهمة الثامنة مولت جماعة ارهابية بأن مدت للجماعة الارهابية أموالا بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم ارهابية كما حرضت علي ارتكاب جريمة إرهابية بأن حرضت المتهم الخامس علي إرتكاب جريمة الالتحاق بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج مصر وتتخذ من الارهاب والتدريب العسكري والاساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها

واختتم امر الاحالة ان المتهمين جميعا اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمو ارهابية بان اتفقوا علي ارتكاب جريمة الالتحاق بجماعة احرار الشام الإرهابية التي يقع مقرها بدولة سوريا وتتخذ من الارهاب والتدريب العسكري والاساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها وكان للمتهم الاول شأن في إدارة حركته

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