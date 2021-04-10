طلاب كلية الحاسبات والمعلومات في زيارة لمشروع مصنع كيما -2

نظمت كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة المصرية للتعليم الالكتروني زيارة ميدانية لمشروع كيما-٢.وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الشركة على التعاون الدائم مع الموسسات التعليمية واطلاعهم على القطاعات الصناعية المختلفة وذلك لتمكينهم من الاستفادة على المستوي العملي لدي العاملين بشركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما.وكان في استقبال الطلاب القائمين على إدارة التشغيل بكيما -٢، وخلال الزيارة قام الطلاب بجولة تفقدية في المصنع وشاهدوا جميع مراحل التصنيع وطريقة عمل المصنع باستخدام الحاسب الآلي وأحدث نظم التشغيل الذاتي الموجودة في العالم.وخلال الزيارة تم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لحماية وسلامة الطلاب، وذلك في إطار حرص الدولة على الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيرس كورونا.فيما حرص مسئولو الشركة علي اصطحاب طلاب كلية الحاسبات والمعلومات في جولة داخل الاقسام المختلفة بالشركة قبل عقد ندوة نقاشية وعروض توضيحية لكى يتعرف الطلاب عن قرب علي احدث للتقنيات والوسائل العلمية الحديثة في هذا المجال.وعقب انتهاء الزيارة حرص المهندس يحيي محمد - مدير إدارة الأمونيا علي استقبال ابنائه الطلاب حيث تبادل النقاشات معهم فيما شاهدوه و. اثنى علي اهتمام طلاب الجامعة على التعرف على كل ما هو جديد في ذلك العلم.