غدًا.. الرئيس التونسى يشهد حفلًا فنيًا بدار الأوبرا

تستقبل الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، غدا الأحد، الرئيس التونسى قيس سعيد، والوفد المرافق له بحضور الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، لزيارة متحف ومسارح دار الأوبرا المصرية، تعقبها احتفالية فنية مصرية تونسية تقام فى السادسة مساء على المسرح الكبير، يحييها كل من المطرب الكبير لطفى بوشناق، والمطربة ريهام عبد الحكيم، بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى، بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى.يأتي ذلك بمناسبة إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره التونسى قيس سعيد، 2021 - 2022 عاما للثقافة المصرية التونسية، وأيضا ترحيبًا بضيف مصر.يحضر الاحتفالية أعضاء البعثة الدبلوماسية والجالية التونسية بالقاهرة ويتابعها عدد من الإعلاميين والشبكات الإذاعية والفضائيات المصرية والعربية ووكالات الأنباء العالمية.يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالاتفاق مع نظيره التونسى قيس سعيد أعلنا 2021 -2022 عامًا للثقافة المصرية التونسية، وعلى الفور بدات وزارة الثقافة المصرية فى إعداد أجندة للفعاليات الإبداعية التبادلية تشمل الكثير من الأنشطة الفكرية والفنية والمتنوعة تجسد عمق العلاقات والروابط المشتركة بين الشعبين الشقيقين وتعبر عن التواصل بينهما عبر عقود زمنية ممتدة.