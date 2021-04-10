نقابة المهندسين بالإسكندرية تحتفل بيوم اليتيم (صور)

نظمت نقابة المهندسين بمحافظة الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، رئيس النقابة واللجنة الإجتماعية والثقافية برئاسة كريم عزت، احتفالًا بيوم اليتيم، السبت، مع مراعاه الإجراءات الاحترازية والالتزام بأعداد قليلة والتباعد الاجتماعى.وقال كريم عزت، رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إن اليوم شمل وجود عدد من الأطفال بالتعاون مع أحد الجمعيات الخيرية، لإدخال البهجة والسرور عليهم.كما تضمن الحفل توزيع الهدايا على الأطفال والمقدمة من الجمعيات الخيرية العاملة، مع تقديم عروض ترفيهية للصغار.