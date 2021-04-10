«القابضة الكيماوية» تعتمد صرف 1500 جنيه منحة رمضان للعاملين

حصلت "الدستور" علي صورة ضوئية من خطاب الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لشركاتها التابعة بخصوص قرار الشركة القابضة لصرف منحة شهر رمضان المبارك.وذكر خطاب القابضة الكيماوية أنه يتم صرف ١٠٠٠ جنيه كحد أدني و١٥٠٠ جنيه كحد أقصي للعاملين في الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بمناسبة شهر رمضان المبارك.وتسعي القابضة الكيماوية لدعم خطط تطوير الشركات التابعة لها وهي الدلتا للاسمدة والنصر للاسمدة وكيما وباتا ونيازا والنصر والمكس للملاحات والنقل للهندسة والمحاريث الهندسية وسيجورت ومصر لصناعة الكيماويات.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.