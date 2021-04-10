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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بلاغ من أشرف زكي ضد شخص تطاول على الفنانين المشاركين في نقل المومياوات

السبت 10/أبريل/2021 - 08:10 م
أشرف زكي
أشرف زكي
حسام التمساح
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تقدم المحامي شعبان سعيد، وكيلا عن الدكتور أشرف حسن زكي بصفته نقيب المهن التمثيلية، ببلاغ للنائب العام، ضد بدر عياد، بتهمة السب والقذف للفنانين المشاركين في الحدث العالمي نقل المومياوات.

وذكر البلاغ أنه بمناسبة الحدث العالمي الذي تأهب له العالم وهو "نقل المومياوات" وقد شارك في هذا العمل العديد من الفنانين والفنانات المصريات وغيرهم كي يخرج العمل في هذه الصورة المشرفة ومنهم: "يسرا، سوسن بدر، منی ذکي، نيللي کریم، هند صبري ". وإذ فوجئ الشاكي بالمشكو في حقه يقوم بالسب والقذف والطعن في أعراض كل الفنانات المشاركات في هذا العمل علي صفحته علي مواقع التواصل الاجتماعي وأخصها " الفيس بوك" والتي يتابعها الآلاف والمسماة "بدر عياد".

وإذ فوجئ الشاكي بإتصالات من داخل البلاد وخارجها تطالبه بتقديم بلاغ لانزعاجهم مما نشر ويسئ لعدد من الفنانات.

وقد أورد العبارات الآتية على صورهم أثناء مشاركتهم في الحدث العالمي: "أوساخ مصر"،"هل هذا يعقل هل هؤلاء المشخصاتيه يستة الشرف وهذه العفه وهذه الأمانة. "" يسرا صاحبه الافلام الجنسية "، "هند صبري لا تحمل الجنسية المصرية المراهقة العجوز..."، "نيلا نيللي كريم بحبك يا أحمد " ومنى زكي زوجة المقطف احمد حلمي".

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