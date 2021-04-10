وزير الزراعة يتفقد مزرعة غرب المنيا

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مزرعة الإنتاج الحيواني بمنطقة غرب المنيا يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.وأشاد القصير بالمزرعة التي تعتبر نموذجًا للمشروعات الحكومية المتميزة وتشمل أكثر من 1200 رأس من الجاموس المحسن وراثيًا من السلالات المتميزة وتتأقلم مع الظروف المناخية المختلفة.وأكد على اهتمام الوزارة بالثروة الحيوانية من خلال نشر ثقافة التحسين الوراثي والتلقيح الاصطناعي من أجل زيادة الإنتاج من اللحوم والألبان.وأشار إلى جهود الوزارة في رفع كفاءة كل المزارع التابعة لها، لافتًا إلى أن الوزارة تمتلك مزارع متميزة، وتعد مزرعة غرب المنيا نموذجًا للمزارع التي تعمل بكفاءة عالية، وتدار بشكل ناجح مشيدًا بجهود العاملين في المزرعة من أجل الارتقاء بها.من جهته، قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن تلك المزرعة هي إنتاجية بحثية، وتبلغ مساحتها حوالي 15 فدانًا، وبها محلب آلي وهي نموذج يحتذى للشباب وللمستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات للثروة الحيوانية بمنطقة غرب المنيا التي تقع فيها أكبر مساحة لمشروع المليون ونصف المليون فدان.