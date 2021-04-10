حبس صيدلى وسائق يبيعان منشطات على مواقع التواصل الاجتماعى

أمرت نيابة الجمالية بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بترويج المنشطات وأدوية مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي بمنطقة الجمالية، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العميد علي نور الدين، رئيس مباحث قطاع غرب القاهرة، يفيد بتمكن رجال مباحث قسم شرطة الجمالية بقيادة المقدم محمد علوي، رئيس المباحث، بضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة القسم، وتبين أنهما مالك صيدلية كائنة بمحافظة الغربية – سائق، وبحوزتهما 8 كراتين منشطات بإجمالى عدد 43٫200 ألف قرص مجهولى المصدر، داخل سيارة قيادة المتهم الثانى، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد بيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات والتي بدورها أمرت بما سبق.