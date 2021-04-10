740 إصابة بكورونا فى المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، عن تسجيل 740 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 501.688 حالة.وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأنه تم تسجيل 6 وفيات ليصل العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 8891 حالة.. كما تم تسجيل 601 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 488.015 حالة.