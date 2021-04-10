7725 إصابة بكورونا في هولندا

سجّلت سلطات الصحة الهولندية، اليوم السبت، 7 آلاف و725 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، إضافة إلى 40 حالة وفاة جديدة.وأوضحت البيانات الصادرة عن معهد الصحة الوطني أن إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في هولندا منذ بداية تفشي الوباء ارتفع بذلك إلى 16 ألفًا و731 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة مليونا و334 ألفًا و771 حالة، حسبما نقلت صحيفة "نذرلاندس تايمز" الهولندية عبر موقعها الإلكتروني.