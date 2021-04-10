استمرار ارتفاع عدد مرضى كورونا فى الرعاية المركزة بفرنسا
السبت 10/أبريل/2021 - 08:54 م
وكالاتطباعة
سجلت فرنسا زيادة أخرى في عدد مرضى كوفيد-19 في العناية المركزة، اليوم السبت، كما استمر عدد الوفيات في البلاد جراء الجائحة في الارتفاع.
وأظهرت البيانات وجود 5769 مريضًا بكوفيد -19 في العناية المركزة مقابل 5757 يوم الجمعة.
وتوفي 227 شخصًا بسبب المرض في المستشفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما رفع عدد من توفوا بسبب فيروس كورونا في المستشفيات إلى 72450 شخصًا.
وأظهرت البيانات وجود 5769 مريضًا بكوفيد -19 في العناية المركزة مقابل 5757 يوم الجمعة.
وتوفي 227 شخصًا بسبب المرض في المستشفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما رفع عدد من توفوا بسبب فيروس كورونا في المستشفيات إلى 72450 شخصًا.