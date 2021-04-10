استمرار ارتفاع عدد مرضى كورونا فى الرعاية المركزة بفرنسا

سجلت فرنسا زيادة أخرى في عدد مرضى كوفيد-19 في العناية المركزة، اليوم السبت، كما استمر عدد الوفيات في البلاد جراء الجائحة في الارتفاع.وأظهرت البيانات وجود 5769 مريضًا بكوفيد -19 في العناية المركزة مقابل 5757 يوم الجمعة.وتوفي 227 شخصًا بسبب المرض في المستشفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما رفع عدد من توفوا بسبب فيروس كورونا في المستشفيات إلى 72450 شخصًا.