«فرغلى»: الحكومة تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية

قالت الاستشاري الاقتصادي الدكتورة شيماء فرغلي إن تطوير مصانع قطاع الأعمال وشركاتها التابعة تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.وأضاف فرغلي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الحكومة تعمل علي تنمية الصناعة المحلية في إطار توفير فرص عمل جديدة من خلال التنمية الصناعية التي تحدث حاليًا.وأشارت إلي أن الحكومة تشجع جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في إطار خفض حجم البطالة من خلال فرص العمل الناتجة عنها.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.