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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خبراء يدعون لضرورة إصدار قوانين منظمة للأنواع الجديدة من الاستثمار

السبت 10/أبريل/2021 - 08:25 م
الاستثمار
الاستثمار
دعاء أبو العزم
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دعا خبراء في الاستثمار وتمويل الشركات الناشئة إلى ضرورة إصدار قوانين منظمة للأنواع الجديدة من الاستثمار وتمويل الشركات الناشئة من بينها التمويل المرتبط بالإيرادات.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمت ضمن فعاليات ختام جولات تيكني للتكنولوجيا وريادة الأعمال التي عقدت اليوم بالقاهرة، برعاية وحضور المهندس عمرو محفوظ، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا".

وقال المستشار القانوني؛ لؤي الشواربي، المتخصص في الاستثمار في الشركات الناشئة إن الحاجة ملحة للعمل على قوانين منظمة للاستثمار المرتبط بالإيرادات وهو نوع جديد غير معروف في مصر، لكنه مهم وداعم للشركات الناشئة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال إنه ستتم متابعة والبحث المتعمق بفكرة التمويل المرتبط بالإيرادات، داعيًا هيئة الرقابة المالية للدلو بدلوها عما إذا كان هناك احتياج لتنظيمها بتشريع أو إفساح المجال أمام التنظيم التعاقدي بين الأطراف الممول والمستفيد، باعتباره النموذج الأفضل توفيقًا، وإيجاد آليات للتمويل تحاكي هذا المفهوم.

هو تمويل معتمد على حصة من إيرادات المشروع في مدة زمنية متفق عليها بين الطرفين.

وأوضح ان قلة عدد المستثمرين ونقص الوعي لدى المستثمر يعد أهم التحديات أمام الشركات الناشئة، مشددًا على ضرورة العمل على إيجاد عدد كبير من المستثمرين ورفع وعي المستثمرين في تمويل الشركات الناشئة.

وقالت د. علياء سليمان، استشاري تطوير وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في  AIT: إن السوق المصرية تحتاج إلى توفير العديد من آليات التمويل لتتوافق مع احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت أن هذا النوع يمثل إحدى الآليات المبتكرة بخلاف الإقراض أو الاستثمار في رأس المال الذي يعد من الآليات التقليدية. داعية إلى المزيد من الدعم والدراسة للتمويل المرتبط بالعائدات كي تحقق أهدافها، وتلبية احتياجات العملاء.

وأشارت إلى أن هناك العديد من النقاط التي تحتاج للدراسة، مثل الشكل القانوني والتعامل مع العملاء وتحقيق اهدافهم والوصول للمستثمرين.

وقال يحيي سامي عاشور، المدير التنفيذي لشركة بيتون للشركات الصغيرة والمتوسطة، إن التمويل عن طريق التمويل التشاركي باعتباره نوعًا جديدًا من الاستثمار والتمويل يتيح للشركات الوصول للتمويل بسهولة، ويسمح للمستثمر المشاركة في الربح والخسارة، داعيًا إلى تسليط الضوء على هذا النوع من التمويل ما يوسع من دائرة نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

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