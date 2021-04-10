ضبط مخالفات تموينية في حملة تفتيشية مكبرة بطنطا (صور)

تمكنت حملة تفتيشية موسعة، السبت، من ضبط مجموعة من المخالفات التموينية بدائرة مركز شرطة طنطا، بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.كما تمكنت الحملة من ضبط عدد ٣٧٠٩ عبوة كحول ومذيب أحجام مختلفة و2000 كرتونة ورقية فارغة وعدد 1000 عبوة بلاستيكية فارغة داخل مصنع تعبئة كحول غير مرخصة بدائرة أول طنطا.كما تم ضبط 500 زجاجة عصير سعة ١ لتر أنواع مختلفة لدى مصنع عادلي لتصنيع منتجات الألبان، بناحية شارع عادل البرميل، ثان طنطا وكذا 500 زجاجة فارغة مخالفًا لشروط الترخيص، وتم التحفظ على الحرز بمكان الضبط لحين صدور قرار من النيابة بشأنها.كما تم تحرير 6 محاضر عدم وجود شهادة صحية للعاملين بمطبخ مطعم بافلو برجر، وكذا المدير المسئول عن المطعم بناحية شارع الجيش ثاني طنطا، وجارٍ تحرير المحاضر.كما تمكنت الحملة التى ترأسها أشرف شرف، مفتش الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، وخالد زكى، مفتش الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، ومحمد صلاح الباز، من ضبط 3 أطنان مخللات بدون بيانات، 2 طن ملح غسول غير للاستخدام في النشاط، كما تم ضبط مصنع اعلاف غير مُرخص وتم ضبط بداخله 2 طن أعلاف منتهية الصلاحية، تم تحرير محاضر بالوقائع، وجارٍ العرض على نيابة مركز المحلة الكبرى لاتخاذ اللازم.