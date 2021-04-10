«غرفة الإسكندرية» تناقش الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان

نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة السيد الأستاذ أحمد الوكيل، اليوم السبت، ندوة لمناقشة الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان، وذلك بمقر الغرفة.جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة، الأستاذ محمد حفني، والمهندس هاني شمسية، والأستاذ محمد فتح الله، والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة، والأستاذة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، واللواء عبد الفتاح حمدي سكرتير عام محافظ الإسكندرية إضافة إلى حضور الأستاذ محمد شعبان متولي رئيس شعبة المقاهي، والأستاذ محمد الحلو رئيس شعبة المطاعم، والأستاذ أحمد الحندويلي نائب أول شعبة الحلويات، وعدد من أعضاء شعب المقاهي والحلويات والبقالة.في بداية اللقاء، أوضح الأستاذ محمد حفني عضو مجلس الإدارة بـ"غرفة الإسكندرية"، أن الهدف من اللقاء التأكيد على أهيمة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدًا أن جميع القطاعات سواء التجارية أو القطاع الطبي تعمل في نفس الاتجاه، للوقاية من زيادة فرص الإصابة بالفيروس.في نفس السياق أوضحت الأستاذة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، أنه من الضروري الاستمرار في نفس الإجراءت الاحترازية خلال شهر رمضان، للوقاية ضد فيروس كورونا.وأشارت إلى أن استمرار اتخاذ نفس الإجراءات الاحترازية المتبعة، ستقلل من نسب الإصابة بالفيروس، وبالتالي تقليل الكثافة على المستشفيات ومرور تلك الفترة بأمان.وأضافت أن مواعيد العمل خلال شهر رمضان للمحال التجارية والورش من 7 مساءً حتى 11 مساءً، أما المقاهي من 5 صباحًا حتى الـ1 صباحًا، ويستثنى من تلك المواعيد المخابز والصيدليات وأسواق الجملة وبعض القطاعات الأخرى.كما أوضح الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن محافظة الإسكندرية تعمل على مراجعة الإجراءات الاحترازية، خصوصًا لقطاعات البقالة من خلال تقليل القدرة الاستيعابية، خلال عمليات البيع والشراء، لمنع زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا.وأشار إلى أن شعبة الحلويات، تبدأ العمل خلال شهر رمضان، من بعد الظهيرة حتى وقت المغرب، ويجب تنظيم عمليات التدافع على البيع والشراء خلال تلك الوقت، أما فيما يخص المقاهي، فيجب التأكيد على منع تقديم الشيشة، والتأكد من أن الأعداد لا تزيد على 50% من الطاقة الاستيعابية.من جانبه، اقترح الأستاذ محمد الحلو رئيس شعبة المطاعم، إمكانية زيادة ساعات العمل خلال شهر رمضان، واستمراره لفصل الصيف، حتى يمكن لأصحاب المطاعم وللعملاء الاستفادة من تلك الساعات، وتقليل التكدس.كما أكد الأستاذ محمد شعبان متولي رئيس شعبة المقاهي، أنه يجب إعادة التفكير في زيادة عدد ساعات العمل خلال شهر رمضان وذلك لأن عدد ساعات عمل المقاهي لن يتعدى الـ8 ساعات عمل، وبالتالي سيأثر على الأوضاع الاقتصادية للعاملين بالمقاهي.