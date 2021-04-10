«خدر لذيذ بين ذروتين».. ديوان جديد لـ هنادي الوزير عن دار بنت الزيات

صدر حديثًا عن دار بنت الزيات، ديوان "خدر لذيذ بين ذروتين" للشاعرة هنادي الوزير.وقالت هنادي الوزير عن الديوان: "مبدئيًا أنا سعيدة بصدور أول عمل مطبوع لي بعد 17 عاما من ممارسة الكتابة والاكتفاء بالتدوين في دفاتري أو النشر على مواقع التواصل، وبقدر هذه السعادة أشعر بالمسؤولية والتوتر كلما تذكرت أنه سيخلد في بيوت الكثيرين، لكن أتمنى أن ينال إعجابهم".وأضافت في تصريح خاص لـ"الدستور": أسميته "خدر لذيذ بين ذروتين" ربما لحاجتي لهدنة في حرب الحياة الطاحنة التي نعيشها كل يوم.وتابعت: "هذا الكتاب هو عبارة عن مجموعة من النصوص النثرية التي عبرت خلالها عما كان دائما يدور في ذهني وما يخفيه صدري هو عبارة ٧٨ نصا نثريآ تحتوي مجموعة من المشاعر كالعشق والغضب والحزن والجموح والتوهة والطموح والأمنيات والضياع، ولا أستطيع أن أقول إنني كتبته في زمن محدد بل يمكن القول إنه نتاج عمر من الكتابة تأخر كثيرا لكن في النهاية أراد الله له أن يخرج إلى النور".يذكر أن هنادي الوزير، كاتبة شابة تعيش في مصر. ولدت بالمملكة العربية السعودية لأبٍ فلسطيني وأم مصرية. تهوى الرسم وتقدسُ الكتابة وتعشق الموسيقى، نُشرت لها كتابات عديدة في صحف مصرية وعربية ورقية وبعض المواقع الإلكترونية.