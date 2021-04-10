وزير الخارجية ونظيره البحرينى يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالًا هاتفيا، اليوم السبت، بنظيره البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية "بنا".وخلال الاتصال، جرى بحث علاقات الأخوة الوطيدة بين البلدين والتعاون الثنائي القائم بينهما في شتى المجالات، في ظل الحرص المتبادل للارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالخير والمنفعة على الشعبين.كما بحث الوزيران، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، ومجالات التنسيق المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه دول المنطقة، بالإضافة إلى الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.