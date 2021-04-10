السودان يرفض اتفاقا منفردا مع إثيوبيا بشأن سد النهضة ويتمسك بوجود مصر

شددت الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية، السبت، على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن معلومات ملء وتشغيل سد النهضة.وقالت وزيرة الخارجية السودانية في تصريحات مساء اليوم، إن إثيوبيا قدمت عرضا لإطلاع الخرطوم على تفاصيل ملء السد حتى ترفع عنها الضغط السوداني والإقليمي والدولي، وذلك حسب قناة العربية.وشددت وزيرة خارجية السودان على ضرورة أن تصل كل الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا إلى اتفاق ملزم لملء سد النهضة وليس اتفاقات منفردة.وأضافت وزيرة خارجية السودان: "لا مصداقية لإثيوبيا بعد أن زعمت ملكيتها لأراضي الفشقة"، وذلك في إشارة إلى أراضي منطقة الفشقة التي استعادها الجيش السوداني من سيطرة قوات وميليشيات إثيوبية.وقالت المهدي إن إثيوبيا تعتبر مشاركتها بيانات ملء السد مع السودان كأنها صدقة.وكانت إثيوبيا عرضت في وقت سابق اليوم على مصر والسودان ترشيح أشخاص للنظر في مشاركتهم بأعمال تشغيل السد دون اتفاق واضح.