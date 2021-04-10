4723 إصابة بكورونا فى إندونيسيا

وأظهرت بيانات صادرة عن فرقة العمل المعنية بأزمة فيروس كورونا في البلاد أن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 ارتفع إلى مليون و562 ألفّا و868 إصابة، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 42 ألفًا و443 حالة وفاة، وفقا لما أوردته صحيفة (جاكرتا نيوز) الإندونيسية على موقعها الإلكتروني.



وارتفع العدد الإجمالي للمتعافين من فيروس كورونا في إندونيسيا ليصل إلى مليون و409 آلاف و288 شخصًا، بعد تعافي 3629 حالة جديدة.



وتتصدر إندونيسيا قائمة الدول الأكثر تضررًا جراء فيروس كورونا المستجد في جنوب شرق آسيا.

أعلنت السلطات الصحية الإندونيسية، السبت، تسجيل 4723 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) و95 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.