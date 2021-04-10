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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئول طبى ليبى: المضاعفات المصاحبة لتطعيمات كورونا «أمر اعتيادى»

السبت 10/أبريل/2021 - 08:49 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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قال رئيس المركز الليبي لمكافحة الأمراض، بدرالدين النجار، إن المضاعفات المصاحبة للتطعيمات الخاصة بفيروس كورونا هي "أمر اعتيادي"، تصاحب أي تطعيمات عادية، مؤكدا أن هناك أطباء يتابعون جميع المواطنين المتحصلين على اللقاح لمراقبة أي أعراض جانبية.

وأضاف النجار خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت- وفقا لبوابة الوسط الليبية: "على جميع المواطنين التسجيل في المنظومة الإلكترونية للقاح لتكوين مناعة مجتمعية حتى تتوقف الوفيات والمضاعفات والقضاء على الوباء".

ولفت إلى أن كميات اللقاح تكفي كل الليبيين بمن فيهم الأجانب والمقيمون، مؤكدا أنه سيتم توزيع اللقاح على جميع مراكز التطعيم في كل أنحاء ليبيا، مضيفا أن التطعيمات جاهزة لإعطائها للفئات المستهدفة التي تم تحديدها حسب الأولوية وهي الكوادر الطبية والطبية المساعدة المتعاملة مع مرضى كورونا، وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بغض النظر عن العمر.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض عن انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس "كورونا" من مقر فرع المركز بسوق الجمعة، بتطعيم رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبدالحميد الدبيبة ووزير الصحة الدكتور علي محمد الزناتي.

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