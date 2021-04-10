«فتح»: نرحب بموقف الكنائس الأمريكية من أجل السلام في الشرق الأوسط

أعرب عضو المجلس الثوري الفلسطيني، المتحدث الرسمي باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي، عن تقدير حركته للمواقف المتخذة من قبل الكنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط، الذي أكدوا فيه أهمية المساعدات الاقتصادية والإنسانية للشعب الفلسطيني التي أعلن عنها وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن.وقال القواسمي في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم السبت، إن تأكيد الكنائس في رسالتهم المرسلة للإدارة الأمريكية على ضرورة إعادة العلاقة مع منظمة التحرير الفلسطينية من خلال إعادة فتح الممثلية الفلسطينية في واشنطن والقنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، وعدم السماح لإسرائيل باتخاذ أي خطوات أحادية الجانب من استعمار استيطاني وهدم البيوت دون معاقبة ومحاسبة هو موقف محل تقدير من قبل الشعب الفلسطيني.