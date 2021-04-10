وكيل صحة كفر الشيخ تكشف حقيقة زيادة إصابات كورونا

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن ما يتردد حول زيادة أعداد إصابات كورونا ضمن الموجة الثالثة غير حقيقي وعار عن الصحة، وأن أعداد الإصابات كالمعتاد أو الأقل حسبما تم تسجيله حتى الآن.وكشفت وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، لـ"الدستور"، أن هناك نحو 120 سرير عناية مركزة خالية في المستشفيات وهو ما يجزم بقلة أعداد الإصابات بالفيروس، موضحة أن كفرالشيخ من المحافظات الأقل إصابة خلال الموجات الثلاث من فيروس كورونا، وأن مَن أصدر أي تصريحات عكس ذلك فهو مخطئ.أوضحت سوسن أن المؤشرات اليومية التي تسجلها المحافظة في الإصابات خير دليل على قلة أعداد الإصابة، وأن كل المستشفيات والفرق الطبية على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ قد يحدث، كما تم تشديد الإجراءات الاحترازية لمنع ومحاصرة الفيروس، بالتعاون مع الجهات التنفيذية كافة.