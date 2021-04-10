نائب محافظ الإسكندرية تتفقد مراكز تلقي لقاح كورونا (صور)

أجرت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، السبت، برفقة الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة جولة مفاجئة لتفقد عدد من مراكز تلقي لقاحات كورونا (24 مركزًا) على مستوى المحافظة وذلك للاطمئنان من كفاءة العمل بالمراكز والتأكد من توفير التجيهزات الطبية اللازمة، وكذلك الوقوف على أي معوقات.خلال الجولة؛ تفقدت عازر وحدة ومركز المندرة لصحة الأسرة، ومركز صحة الأسرة بحجر النواتية، ومستشفي أطفال الرمل، ومركز الأمراض الصدرية بالجمرك. حيث تفقدت المسارات المقرر أن يمر بها متلقي اللقاح بالمراكز بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني، من غرف المنطقة الإدارية والمراجعة والبيانات والتسجيل وغرفة الموافقة المستنيرة، وغرفة الجرعة الأولى، وغرفة الملاحظة بعد تلقى الجرعة.واستفسرت من المواطنين المترددين لأخذ اللقاح عن مدى الخدمة المقدمة لهم وعن وجود أي معوقات أو تساؤلات لهم، حيث أشاد المواطنين بالتعاون الجيد من قبل العاملين علي المراكز.وأكدت عازر حرص المحافظة الدائم على توفير الدعم للارتقاء والنهوض بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى واتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، موجهة الشكر إلى الأطقم الطبية في الوقوف صفًا واحدًا للتصدي لجائحة كورونا.تأتي الجولة في ضوء توجيهات محافظ الإسكندرية، بتوفير سبل الدعم للتيسير على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لتلقى لقاح فيروس كورونا، وذلك فى إطار خطة الدولة لتوفير لقاح كورونا للفئات المستحقة وتوفير الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية.