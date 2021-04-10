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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

17 ألفا و567 إصابة بكورونا فى إيطاليا

السبت 10/أبريل/2021 - 08:33 م
كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا
ا ش ا
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، السبت، عن تسجيل 17 ألفا و567 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع الإجمالي إلى 3.75 مليون إصابة حتى الآن.

وأشارت الوزارة، وفقا لوسائل إعلام روسية، إلى أنه تم تسجيل 344 حالة وفاة بفيروس كورونا، ما يرفع الإجمالي إلى 113 ألفا و923 حالة وفاة.

وكانت وزارة الصحة الإيطالية قد سجلت أمس الجمعة، 718 حالة وفاة بفيروس كورونانا، مقابل 487 حالة في اليوم السابق.

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