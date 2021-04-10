«غرفة الإسكندرية» تناقش الإجراءات الاحترازية خلال رمضان

نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، السبت، ندوة لمناقشة الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان وذلك بمقر الغرفة.جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة، محمد حفني، وهاني شمسية، ومحمد فتح الله، والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة، وجاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، واللواء عبد الفتاح حمدي سكرتير عام محافظ الإسكندرية، إضافة إلى حضور محمد شعبان متولي، رئيس شعبة المقاهي، ومحمد الحلو رئيس شعبة المطاعم، وأحمد الحندويلي، نائب أول شعبة الحلويات، وعدد من أعضاء شعب المقاهي والحلويات والبقالة.في بداية اللقاء، أكد محمد حفني، عضو مجلس الإدارة بغرفة الإسكندرية أن الهدف من اللقاء التأكيد على أهيمة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدًا أن جميع القطاعات سواء التجارية أو القطاع الطبي تعمل في نفس الاتجاه، للوقاية من زيادة فرص الإصابة بالفيروس.في نفس السياق، أوضحت جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، أنه من الضروري الاستمرار في نفس الإجراءت الاحترازية خلال شهر رمضان، للوقاية ضد فيروس كورونا، لافتًة إلى أن استمرار اتخاذ نفس الإجراءات الاحترازية المتبعة، ستقلل من نسب الإصابة بالفيروس، وبالتالي تقليل الكثافة على المستشفيات ومرور تلك الفترة بأمان.أضافت أن مواعيد العمل خلال رمضان للمحال التجارية والورش من 7 مساءً حتى 11 مساءً، أما المقاهي من 5 صباحًا حتى الـ1 صباحًا، ويستثنى من تلك المواعيد المخابز والصيدليات وأسواق الجملة وبعض القطاعات الأخرى.وأوضح الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن المحافظة تعمل على مراجعة الإجراءات الاحترازية، خصوصًا لقطاعات البقالة من خلال تقليل القدرة الاستيعابية، خلال عمليات البيع والشراء، لمنع زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا.أشار إلى أن شعبة الحلويات تبدأ العمل خلال رمضان، من بعد الظهيرة حتى وقت المغرب، ويجب تنظيم عمليات التدافع على البيع والشراء خلال تلك الوقت، أما فيما يخص المقاهي، فيجب التأكيد على منع تقديم الشيشة، والتأكد من أن الأعداد لا تزيد على 50% من الطاقة الاستيعابية.واقترح محمد الحلو، رئيس شعبة المطاعم، إمكانية زيادة ساعات العمل خلال شهر رمضان، واستمراره لفصل الصيف، حتى يمكن لأصحاب المطاعم وللعملاء الاستفادة من تلك الساعات، وتقليل التكدس.كما أكد محمد شعبان متولي رئيس شعبة المقاهي، أنه يجب إعادة التفكير في زيادة عدد ساعات العمل خلال شهر رمضان وذلك لإن عدد ساعات عمل المقاهي لن يتعدى الـ8 ساعات عمل، وبالتالي سيأثر على الأوضاع الاقتصادية للعاملين بالمقاهي.