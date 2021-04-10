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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سكرتير مساعد دمياط يقوم بجولة تفقدية لكورنيش السرو (صور)

السبت 10/أبريل/2021 - 08:15 م
جولة تفقدية لكورنيش
جولة تفقدية لكورنيش السرو
حسام فهمي
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قام اللواء مجدى الوصيف السكرتير المساعد لمحافظة دمياط، بجولة تفقدية مساء اليوم، لتفقد تطوير شارع بورسعيد وكورنيش النيل بالسرو التابعة لمركز الزرقا بدمياط.

وانتابت حالة من الغضب السكرتير المساعد، بسبب تأخر الأعمال مشددًا على ضرورة الإسراع فى عملية الإنهاء بالمنطقة والرقابة على تطبيق المعايير اللازمة.

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