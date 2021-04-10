سكرتير مساعد دمياط يقوم بجولة تفقدية لكورنيش السرو (صور)

قام اللواء مجدى الوصيف السكرتير المساعد لمحافظة دمياط، بجولة تفقدية مساء اليوم، لتفقد تطوير شارع بورسعيد وكورنيش النيل بالسرو التابعة لمركز الزرقا بدمياط.وانتابت حالة من الغضب السكرتير المساعد، بسبب تأخر الأعمال مشددًا على ضرورة الإسراع فى عملية الإنهاء بالمنطقة والرقابة على تطبيق المعايير اللازمة.