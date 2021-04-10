رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021

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- يجب أن يكون المواطن مصاب باحدي الإعاقات التالية، وهي الشلل الدماغي، والجذام، وطيف التوحد، وذوي القادمة، وصغر وكبر حجم الرأس، ومتلازمة الداون.