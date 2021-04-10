رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 10 أبريل 2021 الموافق 28 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021

السبت 10/أبريل/2021 - 09:56 م
بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة
الدستور
طباعة
تقدم "الدستور" رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021، حتى يتمكن المواطنين من فئات ذوي الإعاقة من الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، وتقوم وزارة التضامن الاجتماعى، بإصدار البطاقة وفقا لعدد من الشروط يجب توافرها في المواطنين المتقدمين من أصحاب ذوي الإعاقة.

ويتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، بموجب القانون رقن ١٠ لسنة ٢٠١٨، المختص بأشخاص ذوي الإعاقة، وتعطي البطاقة عدد من الامتيازات، والعديد من الحقوق لأشخاص ذوي الإعاقة، على رأسها تخفيضات في وسائل المواصلات، والحصول على سيارة مجهزه معفاة من الجمارك، وذلك وفقا لعدد من الشروط.

رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021


تقوم كافة مؤسسات الدولة المصرية، بتقديم الدعم لأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف دمجهم في المجتمع المصري، ولديكم خلال الخطوات الأتية كافة التفاصيل عن بطاقة الخدمات المتكاملة وكيفية الاستعلام عن صدور البطاقة بالرقم القومي، كما هو موضح بالتالي:

- يجب على المواطنين الدخول على الموقع الإلكترونى المختص بأشخاص ذوي الإعاقة والتابع لوزارة التضامن الإجتماعى من هنا.

- ثم يقوم المواطنين بكتابة الرقم القومي المكون من ١٤ رقم، والموجود في شهادة الميلاد، وذلك للاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي.

- بعد ذلك يضغط المواطنين من أصحاب ذوي الإعاقة على زر بحث.

شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة


يجب أن تتوافر عدد من الشروط في الأشخاص المعاقين لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وهي

- فقد السمع التام، وفقد البصر التام، والإعاقات المتعددة، وضمور العضلات، وتيبس المفاصل في أطراف متعددة، بالإضافة إلى الشلل الرباعي النصفي الطولي والسفلي.

اقرأ أيضًا:

كيفية الاحتفال بشم النسيم 2021

«الصحة» توضح طرق تقوية جهاز المناعة في مواجهة كورونا (إنفوجراف)

«فقدان السمع».. عرض جديد يظهر على المصابين بكورونا 

- يجب أن يكون المواطن مصاب باحدي الإعاقات التالية، وهي الشلل الدماغي، والجذام، وطيف التوحد، وذوي القادمة، وصغر وكبر حجم الرأس، ومتلازمة الداون.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

«سرق 100 جنيه».. تحقيقات موسعة في قتل شاب لشقيقه بالدقي

مصر ترفض عرضا إثيوبيا لمشاركة بيانات ملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق ملزم

حالة الطقس اليوم السبت 10 أبريل 2021 فى مصر


الصور

image description

تكريم الطلاب المتفوقين أبناء مركز الابداع العلمي بدمياط

image description

سكرتير مساعد دمياط يقوم بجولة تفقدية لكورنيش السرو (صور)

image description

احتفالات المصريين بقدوم شهر رمضان في الخيامية (صور)

image description

مياه أسيوط: استمرار عمليات الإحلال والتجديد بالمحافظة

image description

محافظ أسيوط يرسل برقيات تهنئة للرئيس السيسي ورئيس الوزراء بمناسبة رمضان

الأكثر قراءة

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس

مصر ترفض عرضا إثيوبيا لمشاركة بيانات ملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق ملزم

إجازة شم النسيم.. الموعد وطرق الاحتفال فى رمضان 2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

تردد القنوات الدينية في شهر رمضان ٢٠٢١

أوغندا تفقد 58 طبيبا وممرضا فى عام بسبب كورونا

آلاف يحتجون في بلجراد مطالبين الحكومة بوقف التلوث

إجازة شم النسيم.. الموعد وطرق الاحتفال فى رمضان 2021

أيام زمان

«القاهرة - كابول».. الحياة السرية لقادة التطرف في الكهوف والجبال

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

يحلم بتجسيد الملك فاروق ومحمد علي.. اعترافات يحيى الفخراني

«أبو الأنوار».. كواليس خلافات جيهان السادات مع أم كلثوم

مقالات الرأي
ماجد حبته
دمية الإخوان.. ورئيسان تونسيان
د.أحمد الخميسى
يا ملطشة القلوب
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
صفاء النجار
ربيع السرد فى جزيرة الورد
المزيد

الثقافة

قصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط يحتفل بيوم اليتيم

قصور الثقافة تحتفى بيوم اليتيم بالوادى الجديد

في ذكرى رحيله.. نساء في حياة جبران خليل جبران

«تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة».. محاضرة بثقافة البحر الأحمر