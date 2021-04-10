رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021
السبت 10/أبريل/2021 - 09:56 م
الدستورطباعة
تقدم "الدستور" رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021، حتى يتمكن المواطنين من فئات ذوي الإعاقة من الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، وتقوم وزارة التضامن الاجتماعى، بإصدار البطاقة وفقا لعدد من الشروط يجب توافرها في المواطنين المتقدمين من أصحاب ذوي الإعاقة.
ويتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، بموجب القانون رقن ١٠ لسنة ٢٠١٨، المختص بأشخاص ذوي الإعاقة، وتعطي البطاقة عدد من الامتيازات، والعديد من الحقوق لأشخاص ذوي الإعاقة، على رأسها تخفيضات في وسائل المواصلات، والحصول على سيارة مجهزه معفاة من الجمارك، وذلك وفقا لعدد من الشروط.
تقوم كافة مؤسسات الدولة المصرية، بتقديم الدعم لأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف دمجهم في المجتمع المصري، ولديكم خلال الخطوات الأتية كافة التفاصيل عن بطاقة الخدمات المتكاملة وكيفية الاستعلام عن صدور البطاقة بالرقم القومي، كما هو موضح بالتالي:
- يجب على المواطنين الدخول على الموقع الإلكترونى المختص بأشخاص ذوي الإعاقة والتابع لوزارة التضامن الإجتماعى من هنا.
- ثم يقوم المواطنين بكتابة الرقم القومي المكون من ١٤ رقم، والموجود في شهادة الميلاد، وذلك للاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي.
- بعد ذلك يضغط المواطنين من أصحاب ذوي الإعاقة على زر بحث.
يجب أن تتوافر عدد من الشروط في الأشخاص المعاقين لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وهي
- فقد السمع التام، وفقد البصر التام، والإعاقات المتعددة، وضمور العضلات، وتيبس المفاصل في أطراف متعددة، بالإضافة إلى الشلل الرباعي النصفي الطولي والسفلي.
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ويتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، بموجب القانون رقن ١٠ لسنة ٢٠١٨، المختص بأشخاص ذوي الإعاقة، وتعطي البطاقة عدد من الامتيازات، والعديد من الحقوق لأشخاص ذوي الإعاقة، على رأسها تخفيضات في وسائل المواصلات، والحصول على سيارة مجهزه معفاة من الجمارك، وذلك وفقا لعدد من الشروط.
رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021
تقوم كافة مؤسسات الدولة المصرية، بتقديم الدعم لأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف دمجهم في المجتمع المصري، ولديكم خلال الخطوات الأتية كافة التفاصيل عن بطاقة الخدمات المتكاملة وكيفية الاستعلام عن صدور البطاقة بالرقم القومي، كما هو موضح بالتالي:
- يجب على المواطنين الدخول على الموقع الإلكترونى المختص بأشخاص ذوي الإعاقة والتابع لوزارة التضامن الإجتماعى من هنا.
- ثم يقوم المواطنين بكتابة الرقم القومي المكون من ١٤ رقم، والموجود في شهادة الميلاد، وذلك للاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي.
- بعد ذلك يضغط المواطنين من أصحاب ذوي الإعاقة على زر بحث.
شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة
يجب أن تتوافر عدد من الشروط في الأشخاص المعاقين لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وهي
- فقد السمع التام، وفقد البصر التام، والإعاقات المتعددة، وضمور العضلات، وتيبس المفاصل في أطراف متعددة، بالإضافة إلى الشلل الرباعي النصفي الطولي والسفلي.
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- يجب أن يكون المواطن مصاب باحدي الإعاقات التالية، وهي الشلل الدماغي، والجذام، وطيف التوحد، وذوي القادمة، وصغر وكبر حجم الرأس، ومتلازمة الداون.
- يجب أن يكون المواطن مصاب باحدي الإعاقات التالية، وهي الشلل الدماغي، والجذام، وطيف التوحد، وذوي القادمة، وصغر وكبر حجم الرأس، ومتلازمة الداون.