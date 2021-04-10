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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس صاحب مصنع ضُبط بحوزته 15 طن صلصة فاسدة بحلوان

السبت 10/أبريل/2021 - 08:24 م
حبس
حبس
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أمرت نيابة حلوان بحبس صاحب مصنع ٤ أيام على ذمة التحقيقات ضبط بحوزته ١٥ طن صلصة فاسدة بمنطقة حلوان، كما قررت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من اللواء محمد رجائى مدير مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط صاحب مصنع بمنطقة حلوان بحوزته ١٥طن صلصة فاسدة.

وبمواجهته اعترف بقيامه بتجميع كمية كبيرة من الصلصة الفاسدة ثم يقوم بوضع كمية من الطماطم لإعادتها وبيعها في السوق مرة أخرى.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات التي بدورها أمرت بما سبق.

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