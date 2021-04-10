هاني سلامة ينشر 5 صور جديدة من كواليس «بين السما والأرض»

نشر الفنان هاني سلامة، عن 5 صور جديدة من كواليس مسلسل "بين السما والأرض"، والذي يعرض في السباق الرمضاني المقبل ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين والفنانات.وظهر هاني سلامة في الصور التي قام بنشرها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مع عدد من الفنانين المشاركين في المسلسل، بالإضافة إلى مصورين العمل الذي يعرض في النصف الأول من شهر رمضان المقبل.مسلسل "بين السما والأرض" من تأليف إسلام حافظ، ومن بطولة درة ونورهان شعيب وأحمد بدير وآخرون، وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، والذي يقدم نوعية مختلفة من أعمال 15 حلقة منها كوفيد 25 للفنان يوسف الشريف.